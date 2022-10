Belges à l'étranger: première défaite de la saison pour Manchester City et Kevin De Bruyne

ITALIE

L'Inter s'impose sans Lukaku face à la Salernitana

L'Inter a enchaîné un quatrième match sans défaite toutes compétitions confondues en s'imposant 2-0 face à la Salernitana à domicile, dimanche lors de la 10e journée du championnat d'Italie. Romelu Lukaku, toujours blessé, a assisté à la rencontre depuis la tribune.

L'Argentin Lautaro Martinez (14e) a mis le feu aux poudres avec une frappe qui a trompé le gardien adverse (1-0, 14e). En seconde période, Nicolo Barella (58e) a doublé la mise après une belle passe en profondeur lobée de Hakan Calhanoglu.

Avec cette deuxième victoire consécutive en Serie A, l'Inter remonte au classement du championnat italien et occupe la 7e place avec 18 points. La Salernitana pointe au 12e rang avec 10 unités.

En Ligue des Champions, les Milanais, qui ont forcé le partage en milieu de semaine au FC Barcelone (3-3), sont deuxièmes du groupe C derrière le Bayern Munich, qu'ils affronteront pour leur dernier match le premier novembre.

ANGLETERRE

Première défaite pour Manchester City et Kevin De Bruyne, battus à Liverpool

Manchester City et Kevin de Bruyne se sont inclinés 1-0 face à Liverpool dimanche à Anfield Road dans le choc de la 11e journée de Premier League. Après qu'un but de Phil Foden a été refusé par le VAR (53e) c'est Liverpool qui a fait trembler les filets grâce à un but de Mo Salah à la 76e minute.

Battus pour la première fois de la saison, les Citizens sont 2e avec 23 points et sont un peu décrochés par Arsenal (27 pts), vainqueur de Leeds (1-0) peu avant, alors que les Reds remontent au 8e rang, avec 13 unités.

Aston Villa et Dendoncker à nouveau battus

En Angleterre, Aston Villa s'est incliné 0-2 à domicile contre Chelsea lors de la 11e journée de Premier League. Leander Dendoncker est monté pour le dernier quart d'heure.

Les Blues se sont imposés grâce à un doublé de Mason Mount (6e, 83e).

Aston Villa reste en bas de classement avec une 16e place et 9 points alors que Chelsea pointe au 4e rang avec 19 points.

ALLEMAGNE

Dortmund, avec Meunier en début et Hazard en fin de match, battu à Berlin

Sorti blessé mardi face à Séville en Ligue des Champions, Thomas Meunier était de retour dans le onze de base de Dortmund, qui s'est incliné 2-0 sur la pelouse de l'Union Berlin dimanche lors de la 10e journée de Bundesliga. Le défenseur belge a cédé sa place à Donyell Malen à la mi-temps. Thorgan Hazard a lui joué les 20 dernières minutes, en remplaçant Niklas Sule. Un doublé précoce de Janik Haberer a permis aux Berlinois de mener 2-0 à la pause, et de conforter leur 1e place au classement avec 23 points. Le BVB pointe au 8e rang avec 16 unités.

En France, l'AS Monaco de Philippe Clement a fait match nul face à Clermont (1-1) lors de la 11e journée de Ligue 1. L'ASM s'est retrouvée réduite à 10 après que Mohamed Camara a été envoyé au vestiaire dès la 17e minute. Philippe Clement a directement réagi et a remplacé Wissam Ben Yedder et Takumi Minamino par Eliot Matazo à la 21e. Malgré leur infériorité numérique, les Monégasques ont obtenu un penalty. Breel Embolo (31e) a d'abord manqué son tir, mais il a réussi tout de même a marquer au rebond. En seconde période, les visiteurs, avec Maximiliano Caufriez en défense, sont revenus à la charge grâce à Komnen Andric (53e).

Au classement, Monaco pointe à la 6e place avec 21 points alors que les Clermontois pointent au 8e rang avec 17 unités..

PAYS-BAS

Victoire écrasante du PSV de Johan Bakayoko face à Utrecht

À l'occasion de la 10e journée du championnat des Pays-Bas, le PSV a battu dimanche sévèrement Utrecht (6-1) et prend la provisoirement la tête du classement. À l'entame du dernier quart d'heure, Johan Bakayoko est monté pour le PSV et Othman Boussaid a rejoint les rangs adverses. Dès les premières minutes, le jeune Xavi Simons (8e) a terminé une action solitaire avec une frappe qui a fini dans les filets adverses. Utrecht a égalisé via Sander van de Streek (24e) avant que Guus Til (33e, 38e) inscrive un doublé en moins de cinq minutes.

Après la pause, le PSV a continué son défilé de buts avec une deuxième réalisation de Xavi Simons (60e) et un doublé de Anwar El-Ghazin (86e, 89e) qui est monté pour la dernière demi-heure.

Avec cette victoire, le club d'Eindhoven compte 24 points et passe leader de la Eredivisie devant Alkmaar et l'Ajax qui ont un match de retard. Utrecht pointe au 9e rang avec 12 unités.

Twente s'est imposé 3-0 face à Groningue. Cyril Ngonge a joué la première mi-temps chez les verts et blancs.

Après une première période nettement à leur avantage, les Tukkers n'ont pas réussi à convertir leurs actions malgré une possession importante (71%). De retour sur la pelouse, c'est Ricky van Wolfswinkel qui a été l'homme de la situation en desservant deux balles décisives converties en buts, d'abord sur Virgil Misidjan (48e) et ensuite sur Joshua Brenet (55e). Van Wolfswinkel a fini lui aussi par marquer dans les dernières minutes (84e).

Au classement, Twente rentre dans le top 5 avec 19 points alors que Groningue pointe au 16e rang avec 8 unité.

Le Sparta Rotterdam d'Arno Verschueren s'impose face au NEC Nimègue de Dimata

Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam s'est imposé 2-0 contre Nimègue dimanche pour la 10e journée d'Eredivisie. L'ancien joueur de Lommel Arno Verschueren a joué toute la rencontre pour le Sparta, comme Landry Dimata dans le camp adverse.

La première période a été animée par un but sur corner de Dirk Abels (7e) et une frappe à ras de terre victorieuse de Jonathan de Guzman (29e). Après la pause, le Sparta a joué la carte de la sécurité avec une défense solide qui a empêché le NEC de déployer son jeu.

Le Sparta rentre provisoirement dans le top 5 du classement de la plus haute division de football néerlandaise avec 17 points. Le NEC, qui a signé 5 partages lors de ses 7 précédentes rencontres, perd du terrain et tombe à la 12e place avec 10 points.

FRANCE

Rennes avec Arthur Theate vient à bout de Lyon

Rennes est venu à bout de Lyon (3-2) dimanche pour la 11e journée du championnat français de football. Arthur Theate a joué toute la rencontre du côté rennais. En première période, Alexandre Lacazette (23e) a ouvert le score pour les Lyonnais, mais Rennes n'a pas tardé à égaliser avec Martin Terrier (38e).

Après la pause, Amine Gouiri (47e) n'a pas attendu longtemps pour donner l'avantage aux Rennais qui se sont fait à leur tour remonter suite à la deuxième réalisation d'Alexandre Lacazette (72e). Dans le dernier quart d'heure, Rennes est resté lucide et Martin Terrier (77e) a finalement marqué le but de la victoire.

Au classement, les Rennais intègrent provisoirement le top 5 du championnat français alors que Lyon pointe au 10e rang avec 14 points.

Dejaegere buteur avec Toulouse

Toulouse s'est imposé 3-1 face à Angers dimanche lors de la 11e journée du championnat de France. Le capitaine toulousain Brecht Dejaegere, auteur du premier but, a été remplacé à l'entame du dernier quart d'heure (75e).

En première période, l'ancien joueur de la Gantoise a mis le feu aux poudres avec une puissante frappe (10e, 1-0). Angers a réussi à égaliser via Nabil Bentaleb (33e, 1-1) mais quelques minutes plus tard, Toulouse a obtenu un penalty que Branco van den Boomen a converti (40e, 2-1). Après la pause, Stijn Spierings (67e, 3-1) a inscrit un but qui a conforté l'avance des Toulousains. Dans les dernières minutes, les Angevins ont réduit l'écart avec un but in extremis d'Amine Salama (90+3e, 3-2), en vain. Au classement, Toulouse pointe au 9e rang avec 15 points alors qu'Angers, 17e avec 8 points, est dans la zone rouge.