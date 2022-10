Anderlecht-Bruges: début de match animé (0-0, DIRECT)

Après leur défaite à West Ham, Anderlecht doit rebondir et entamer sa remontée en championnat.

La défaite à West Ham a presque fait oublier le succès à Malines. Ce dimanche, Anderlecht joue gros. Les Mauves se trouvent déjà à six longueurs du top 4 et une défaite face aux Blauw en Zwartles placeraient un peu plus en difficulté.

Pour ce choc, Mazzù sera privé de Kana, opéré. Refaelov cède sa place à Stassin qui fête sa première titularisation. Hoedt retrouve une place de titulaire. Cette rencontre peut marquer un tournant dans la saison des pensionnaires du Lotto Park.

Du côté Brugeois, Odoi est préféré à Mata sur le côté droit alors que Buchanan et Skov Olsen sont alignés de concert.

Les compositions

Anderlecht : Van Crombrugge ; Debast, Hoedt, Vertonghen ; Diawara, Arnstad ; Murillo, N'Diaye ; Stroeykens, Stassin, Silva

Club Bruges : Mignolet ; Odoi, Mechele, Sylla ; Nielsen , Onyedika ; Skov Olsen, Buchanan ; Vanaken, Sowah, Jutglà