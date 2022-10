Standard - Antwerp : Les Rouches supplantent l'Antwerp après dix minutes de folie ! (3-0, DIRECT)

La contre-performance face à Seraing semble bien loin. En s'imposant au Mambourg (0-1), les Rouches ont repris leur rythme de croisière. Ce dimanche, un nouveau défi attend les pensionnaires de Sclessin avec la réception de l'Antwerp. Le Great Old a remporté 10 matchs de championnat sur 11, ne perdant qu'à Courtrai. Pas de quoi pour autant faire peur à Ronny Deila.

"Si on commet des erreurs face à ce genre d'équipe, on est immédiatement puni. Mais je suis persuadé qu'on peut leur faire mal. Il faudra être aussi bon que contre Bruges et proposer une organisation sans faille. Mais lors des six, sept derniers matchs, on a été très consistant derrière. Je crois en mes joueurs. On a déjà prouvé qu'on pouvait rivaliser avec n'importe qui et, chez nous, devant notre incroyable public, on peut le faire."

A l'instar de la semaine dernière, les Liégeois devront composer sans Amallah, toujours mis à l'écart suite à sa situation contractuelle même si les discussions se poursuivent. Dans son onze de base, Deila replace Cimirot en défense centrale comme la semaine dernière."Le coach m'a dit qu'il voyait en moi la solution pour ce poste. On est allés dans son bureau pour discuter car je n'étais pas convaincu, je lui ai dit que ce serait sans doute mieux de trouver quelqu'un d'autre. Il a dû me convaincre", a réagi le joueur en conférence de presse.

Face à l'Antwerp de Jean Butez, le Standard sera également privé d'Ohio, Ngoy, Emond et surtout Zinckernagel après ses deux cartons jaunes synonyme d'exclusion à Charleroi. Ce match devrait être particulier car il opposera pour la première fois les frères Balikwisha même si Michel-Ange débute sur le banc.

Deila a choisi de faire confiance à Dragus au détriment de Perica. Canak et Fossey sont également titulaires.

En cas de succès, le Standard entrerait provisoirement dans le top 4 en attendant la suite des rencontres de Pro League.

Les compositions probables :

Standard : Bodart ; Dussenne, Bokadi, Cimirot ; Raskin, Fossey ; Alzate, Donnum ; Balikwisha, Canak, Dragus

Antwerp : Butez ; Bataille, Alderweireld, Pacho, Vines ; Gerkens, Yusuf, Ekkelenkamp ; Muja, Frey, Janssen