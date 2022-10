A un mois du Mondial, Neymar a rendez-vous avec son passé devant un tribunal de Barcelone

Trahisons, coups bas et incompréhensions: les coulisses du départ annoncé de Kylian Mbappé

Depuis ce mardi, le cas Mbappé affole l'Espagne et la France. Le lendemain de cette bombe, on en sait un peu plus sur les coulisses du Camp des Loges. Une ambiance maussade teintée de trahisons, de coups bas et d'incompréhensions.