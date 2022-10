Accueil Sports Football Attention à la désunion à Charleroi Les Zèbres ont concédé leur septième défaite en douze matchs. Leur pire match de la saison. Ils doivent réagir collectivement. Blouard Vincent ©Photo News

Intelligemment, Edward Still et Damien Marcq n'ont pas tenté de travestir la réalité, samedi soir. Conscients qu'il aurait été malvenu de faire autrement, ils ont employé des mots forts pour qualifier le revers subi à Saint-Trond (2-1). Pêle-mêle : "non-match", "indigne", "insuffisant". Ce "plus mauvais match de la saison" est tombé à un très mauvais moment, une semaine après la défaite sévère concédée face au rival historique, le Standard (0-1), et alors que ce déplacement au Staaienveld lançait un triptyque censé relancer le Sporting....