Iniesta, Lewandowski, Ribéry... Ces légendes du football qui n'ont jamais remporté le Ballon d'Or

Qui va succéder à Lionel Messi ce lundi soir au palmarès du prestigieux Ballon d'or ? Pas l'Argentin en tout cas puisqu'il ne fait pas partie des 30 nommés. On devrait donc avoir un tout nouveau lauréat qui devrait s'appeler Karim Benzema.

Après sa saison exceptionnelle en club avec le Real Madrid, qui a remporté la Liga et la Ligue des Champions, le Français est le favori du trophée qui ne couronne que des légendes.

Mais nombreuses sont celles qui ont été snobées par le Ballon d'Or. Petit tour d'horizon.

Les gardiens

Les gardiens ont souvent été les grands oubliés des récompenses individuelles, et le Ballon d'Or ne déroge pas à la règle. Depuis sa création, Lev Yachine reste le seul et unique à l'avoir remporté. Pourtant depuis les gardiens de légende ne manquent pas. Depuis 1995, seuls Oliver Kahn (en 2001 et 2002) et Gigi Buffon (deuxième en 2006) sont montés sur le podium du Ballon d'Or. Iker Casillas et son palmarès XXL n'a jamais eu cette chance, tout comme Manuel Neuer qui a pourtant tout gagner avec le Bayern Munich sans oublier la Coupe du monde avec la Mannschaft dans le courant de sa carrière.

Plus proche de nous, on se dit que le Thibaut Courtois de la dernière saison ne dénoterait pas au palmarès au vu de son influence dans la réussite exceptionnelle du Real Madrid. Mais si le Belge fait bien parties des nommés (il est le seul gardien avec Mike Maignan dans les 30), il a malgré tout peu de chance face à son équipier français.

Les défenseurs

Les défenseurs sont à peine plus nombreux que les gardiens au palmarès (récent) du Ballon d'Or. Depuis la victoire de Yachine en 1963, ils ne sont que trois à avoir soulevé le trophée : l'inévitable Franz Beckenbauer (1972 et 1976), Matthias Sammer (1996) et Fabio Cannavaro (2006). Pourtant, les défenseurs légendaires ont été nombreux, ne fut-ce que depuis le début du 21e siècle. Il y a bien sûr le duo brésilien Roberto Carlos - Cafu, le premier ayant fait le doublé Ligue des Champions - Coupe du monde en 2002. Mais aussi les Espagnols Carles Puyol - Sergio Ramos, vainqueurs du Mondial en 2010 et multiples vainqueurs de la Liga et de la Ligue des Champions avec, respectivement, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Enfin, on pourrait également citer la légende de l'AC Milan Paolo Maldini. Malgré quatre Ligue des Champions remportées, il n'a jamais fait mieux que troisième (en 1994 et 2003). Il ne faut pas oublier le joueur le plus titré de l'histoire du football, Dani Alves. Le Brésilien a tout remporté avec le Barça mais il ne fera jamais de podium. Ce n'est d'ailleurs pas le cas de Virgil Van Dijk. Le Néerlandais a fini deuxième en 2019 derrière Leo Messi. Il ne sera pas passé loin du trophée après avoir récolté sa première Ligue des Champions.

Les milieux

Plus on avance sur le terrain, et plus les joueurs ont des chances de remporter le Ballon d'Or. Néanmoins, au milieu de terrain, de nombreux (très) grands noms n'ont jamais pu soulever le trophée. L'exemple le plus marquant reste celui d'Andres Iniesta. En 2010, le jury lui a préféré son équipier Lionel Messi alors que l'Espagnol était l'un des pions majeurs de la Roja championne du monde (c'est notamment lui qui a inscrit le but de la victoire en finale) quelques mois plus tôt. Il a de nouveau été devancé par la Pulga, ainsi que CR7, en 2012, alors qu'il venait de remporter l'Euro pour la deuxième fois.

Le même constat peut-être appliqué pour son compère du milieu barcelonais Xavi. L'actuel entraîneur des Blaugranas a terminé trois fois à la troisième place d'affilée (2009, 2010 et 2011) malgré son palmarès exceptionnel (9 Liga, 4 Ligue des Champions, 2 Euros et le Mondial) et son histoire avec le Barça. Mais il a eu le malheur, comme tant d'autres, de jouer en même temps que les extra-terrestres Messi et Ronaldo.

Un autre milieu de terrain champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions n'a jamais remporter ce trophée : Andrea Pirlo. En 2006, il remportait le Mondial avec l'Italie et l'année suivante, il décrochait la Ligue des Champions avec l'AC Milan. Pourtant, sa meilleure place obtenue au Ballon d'Or est la cinquième.

Les attaquants

Depuis sa création en 1956, le Ballon d'Or a toujours fait la part belle aux joueurs offensifs. Souvent décisifs par leurs buts et leurs passes décisives, les attaquants trustent souvent les premières places. Mais lors de ces 20 dernières, trois d'entre eux ont été boudés par le Ballon d'Or. On peut notamment penser à Raul. L'attaquant des Galacticos, considéré comme un des meilleurs neuf de l'histoire du football espagnol, a collecté les trophées dans sa carrière, que ce soit individuels et collectifs mais n'a jamais pu soulever le Ballon d'Or, terminant deuxième en 2001 derrière Michael Owen.

Tout d'abord les Français Thierry Henry et Franck Ribéry. Le premier a tout gagné durant sa carrière que ce soit en club ou en équipe nationale alors que le second aurait sans doute mérité le trophée en 2013 après avoir réalisé un quadruplé exceptionnel avec le Bayern Munich : Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Supercoupe. Mais encore une fois, le Français a été devancé par Ronaldo et Messi. Un choix qui avait été grandement critiqué cette année-là.

Un autre artilleur a d'ailleurs été privé d'un titre qu'il aurait pu raffler à deux occasions. Robert Lewandowski n'a pas pu recevoir le Ballon d'Or en 2020 dû à la pandémie de coronavirus. L'année d'après, c'est à cause de Leo Messi que le numero 9 polonais n'a pas pu être titré.

Mais cette année, la France devrait être la fête grâce à un autre attaquant en la personne de Karim Benzema.