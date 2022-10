Ballon d'Or: troisième du Ballon d'Or, Kevin De Bruyne "vit son rêve"

Lundi, le Diable Rouge a terminé sur le podium du Ballon d'Or, derrière le lauréat français Karim Benzema et le Sénégalais Sadio Mané. "Je vis mon rêve", a tout simplement lancé le maître à jouer de Manchester City lundi soir au Théâtre du Châtelet de Paris, où le gratin du football mondial était rassemblé. "J'ai l'ambition de remporter le plus de titres possibles et d'être le meilleur joueur qui soit. Je m'estime chanceux d'avoir déjà joué pendant 14 ans, ce qui fait déjà longtemps. Je resterai professionnel jusqu'au moment où je déciderai de m'arrêter", a ajouté le Belge de 31 ans, cité par son club. "Je dois juste continuer ce que je suis en train de faire."

La saison dernière, le meneur de jeu des Skyblues a porté les siens vers un nouveau sacre en Premier League, compilant 19 buts et 14 assists en 45 apparitions. "Quand vous êtes joueur, vous savez quand vous jouez bien ou pas, quand vous enchaînez plusieurs saisons au très haut niveau. Les meilleurs joueurs sont aussi les premiers à faire leur autocritique. Ceux qui jugent de l'extérieur n'ont jamais le même niveau d'exigence que le vôtre."

De Bruyne est le premier Belge à monter sur le podium de la prestigieuse récompense individuelle. Les meilleurs classements belges jusqu'ici étaient une quatrième place obtenue par Paul Van Himst en 1965 et par Wilfried Van Moer en 1980. Thibaut Courtois se classe septième. Le dernier rempart du Real Madrid a reçu le trophée Yachine du meilleur gardien de la saison.