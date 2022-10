Steven Defour face à un nouveau défi à Malines: "Tu dois saisir une telle occasion"

"Quand l'occasion se présente, tu dois la saisir", a expliqué Defour mardi, lors de sa présentation à l'AFAS Stadion. "Cela fait du bien d'être entraîneur, même si ce n'est pas dans les circonstances que tu voulais", a confié Defour. "Il n'y a jamais de bon moment pour arriver quand un entraîneur est limogé. Tout comme il n'y a jamais de moment idéal pour lancer un jeune joueur. Les gens douteront et diront: 'il n'a encore jamais entraîné de club' ou 'il n'a été assistant que pendant un an ou deux', mais il y aura toujours quelque chose comme ça", a indiqué Defour, confiant.

Il y aura une différence entre le football défensif de Buijs et son style, direct, estime Defour. "Je suis moi et Danny était une autre personne. Je vais occuper ce poste de la manière dont je pense que je dois le faire. J'ai aussi un T2 très expérimenté (Fred Vanderbiest, ndlr). J'ai une idée de ce que je veux mettre en place. Nous ferons tout pour que les joueurs commencent le match de mercredi (contre le Standard, ndlr) aussi bien que possible."

Alors que Defour n'avait pas l'ambition de devenir entraîneur principal l'an passé, cela a changé, a-t-il confié. Notamment grâce à son 'remplacement' durant la suspension de Buijs. "À un moment donné, j'ai senti que c'est quelque chose que je voulais faire un jour", a conclu l'ancien Diable Rouge.