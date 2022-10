Bernd Reichart, nouvelle incarnation de la Super Ligue :"Le football européen a besoin d’un dialogue ouvert et honnête autour de son avenir"

Un nouveau visage pour la Super Ligue : la société promotrice de cette compétition européenne dissidente, visant à supplanter la Ligue des champions, a nommé mercredi comme P-DG l’Allemand Bernd Reichart, qui a déclaré vouloir ouvrir un "dialogue" sur l’avenir du football de clubs.

Ancien patron du groupe de médias RTL Group en Allemagne, Bernd Reichart prend les commandes d’A22 Sports Management, a annoncé cette société "créée pour parrainer et aider à la création de la Super Ligue", un projet auquel s’accrochent trois grands clubs européens, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin.

Les promoteurs se fixent comme objectif "raisonnable" un lancement de la Super Ligue à l’horizon 2024-2025. "Le football européen a besoin d’un dialogue ouvert et honnête autour de son avenir", a déclaré Bernd Reichart, 18 mois après l’échec d’une première mouture de ce projet rival des compétitions de l’UEFA. "Les clubs devraient être souverains et régir leur propre destinée."

Bernd Reichart, âgé de 48 ans, est un spécialiste des médias et des droits sportifs, passé notamment par l’agence de droits Sportfive, le groupe de média espagnol Atresmedia et le groupe allemand RTL, dont il était P-DG de 2019 à 2021.

Cette nomination fait de lui la nouvelle incarnation de la Super Ligue. Ce projet de compétition privée lancé par douze grands clubs européens avait été dévoilé en fanfare en avril 2021. Mais face à la fureur de nombreux supporters et à la menace de mesures politiques, l’affaire avait capoté en 48 heures. "Les clubs devraient se préparer à dessiner leur propre futur et à envisager à quoi pourrait ressembler le nouveau paysage" en cas de décision favorable à la Super Ligue, prévient Reichart, qui assure qu’il n’est plus d’actualité d’avoir des clubs qualifiés d’office pour la compétition, contrairement à sa première mouture.

Le dossier de la Super Ligue est désormais entre les mains de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la suite d’un litige sur un présumé abus de position dominante de la part de l’UEFA. L’avocat général de la CJUE doit rendre un avis consultatif le 15 décembre, avant une décision finale en 2023.