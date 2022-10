Silence total après la défaite d'Anderlecht : "Pourtant, on est encore derrière Mazzù"

Hendrik Van Crombrugge est le seul joueur à avoir parlé à la presse. Il était dur pour ses coéquipiers. "On encaisse des buts sur des centres, alors qu'on savait que Vossen et Gano sont forts de la tête", dit le gardien du Sporting. "Cela a déjà commencé en début de match, avec ce 1-0 après une remise en touche. À 2-2, tout le monde a aveuglément tenté de forcer les choses. Mais on a surtout tout jeté en se prenant la carte rouge. Quand on donne un coup de coude, c'est normal que le VAR décide d'exclure notre joueur. Et en fin de match, avec encore six minutes à jouer, on n'y croyait plus."

"Quand on a de si bons contrats et une si belle vie, on se doit de renvoyer l'ascenseur."

Anderlecht a cinq points d'avance sur le premier descendant. Van Crom : "Il n'y a plus d'excuses. C'est une situation très pénible."

Et quid de la position de Mazzù ? "Ce n'est pas une question pour moi, mais pour la direction. Nous avons fêté le 1-2 avec lui, ce qui démontre qu'on est encore derrière lui. Mais on doit se rendre compte du fait que la seule façon de le garder, c'est de gagner des matchs. Si on n'y parvient pas, on doit s'en vouloir."

Vertonghen, Silva, Esposito, Refaelov : ils ont tous rejoint le car en étant visiblement abattu. Van Crombrugge : "Dans le vestiaire, c'était le silence total. Je suppose qu'on sera accueilli chaudement par les fans à Neerpede. Ce serait justifié. Nous sommes les responsables. On doit sortir de notre zone de confort. Nos standards ne sont pas assez hauts. On doit être très humbles. Quand on a de si bons contrats et une si belle vie, on se doit de renvoyer l'ascenseur."