Charleroi se sépare d'Edward Still, Defays assure l’intérim

L'adjoint Frank Defays va assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau coach. Le frère d'Edward, Nicolas Still devrait également s'en aller. Mehdi Bayat a tranché. Sous haute pression depuis des semaines - et lui même sous le feu des critiques -, il a signifié à son entraîneur Edward Still son licenciement ce samedi après la lourde défaite au Cercle Bruges (4-1). Inéluctable.

Les résultats insuffisants en sont évidemment la principale cause, mais également le fait que le ressort avec une partie du vestiaire s'est fameusement distendu ces derniers temps. Cependant, Still n'est pas le seul responsable de l'échec actuel. Le dernier mercato a été mal géré et l'effectif manque de joueurs confirmés à certains postes, notamment en attaque. En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, c'est l'adjoint Frank Defays qui assurera l'intérim. Il faudra également suivre la situation de Nicolas Still (adjoint et analyste), Rudi Cossey (adjoint) ou encore Baptiste Henry (analyste data), des membres du staff amenés par Edward Still. Plus jeune entraîneur de Pro League (31 ans), le Brabançon, véritable "coup de cœur professionnel" de Mehdi Bayat à l'été 2021, vivait sa première expérience en tant que T1. Il aura dirigé 55 rencontres pour le compte du RCSC.