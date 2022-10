Romelu Lukaku pourrait fêter son retour contre Viktoria Plzen en Ligue des Champions: "Il est très motivé"

Romelu Lukaku devrait faire son retour sur le terrain lors du match à domicile de l'Inter contre le Viktoria Plzen en Ligue des champions, mercredi. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur Simone Inzaghi lors de sa conférence de presse de vendredi soir. Pour le match de championnat de samedi à la Fiorentina, le Diable ne fait partie de la sélection. Lukaku a marqué 24 buts pour mener l'Inter vers le titre national en 2021 et on s'attendait également à ce qu'il soit important pour les Nerazzurri lors de son retour cette saison. Cependant, les choses se sont révélées différentes jusqu'à présent. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables a été victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche à la fin du mois d'août. Il a depuis manqué sept matches de Serie A, les quatre premières journées de la Ligue des champions et les deux matches de la Ligue des Nations avec l'équipe nationale. En août, il a inscrit un but et une passe décisive en trois matchs pour l'Inter.

Ces dernières semaines, il a semblé être proche du retour à plusieurs reprises, mais à chaque fois il a subi un revers. "Il s'est entraîné en partie avec le groupe ces deux derniers jours", a déclaré l'entraîneur Simone Inzaghi. "Il n'a pas encore retrouvé sa forme optimale, mais il est très motivé. Après une longue période, il est maintenant débarrassé de ses blessures. Samedi, il ne sera pas encore là contre la Fiorentina, mais nous allons essayer de le faire rejouer mercredi. Je suis persuadé que cela va réussir."

Le sélectionneur national Roberto Martinez espère pouvoir aligner un Lukaku en pleine forme lors de la Coupe du monde au Qatar. Les Diables y débuteront le 23 novembre contre le Canada. Après cela, ils rencontrent encore le Maroc et la Croatie dans leur groupe. En l'absence de Lukaku (102 sélections, 68 buts), Michy Batshuayi (47 sélections, 26 buts) a porté le poids de l'attaque belge lors des dernières échéances internationales.

L'Inter Milan n'est actuellement que huitième en Serie A avec 18 sur 30. En Ligue des champions, les choses vont mieux pour les Nerazzurri. Avec 7 sur 12, ils sont deuxième derrière le Bayern Munich (12 sur 12) mais devant le FC Barcelone (4 points) et le Viktoria Plzen (0 point). Contre les champions tchèques, ils peuvent se qualifier des huitièmes de finale mercredi.