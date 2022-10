Teddy Teuma après le partage de l'Union face à Bruges: "J'espère qu'avec ce résultat, on sera davantage pris au sérieux"

Nielsen: Aujourd'hui on n'aurait pas dû concéder le nul. On doit faire mieux sur les deux buts encaissés, ce sont des goals stupides. On aurait du faire le break, c'est dur à avaler. J'ai été très bien accueilli pour mon retour ici, mais ça reste une soirée difficile à cause du résultat.

Teuma: C'est un match nul, mais c'est une sensation de victoire. C'est vrai que revenir au score alors qu'on était mal parti, ça fait du bien au moral. Le début n'était pas top, mais on a montré qu'on jouait avec le cœur et qu'on peut renverser n'importe quel match. J'espère que grâce à ce résultat, on sera pris plus au sérieux par la presse. Quand je vois qu'on demande qui est le favori pour le titre entre l'Antwerp, Genk et Bruges, alors qu'on a le même nombre de points que Bruges, ce n'est pas normal. On a eu des duels assez durs avec Nielsen, mais c'est comme avec n'importe quel autre joueur. On n'est pas là pour se faire des cadeaux, mais ça reste un ami.

Geraerts: Je suis d'abord très fier de mes joueurs. Ils ont montré beaucoup de caractère à dix contre onze, mais je suis déçu parce qu'on prend deux buts évitables. Le plus important était de réagir et ils l'ont fait. Bruges n'a pas créé beaucoup de danger même avec un homme en plus. On a été très bon avec le ballon et on a fait douter Bruges. On a marqué à des moments clés, mais je pense que c'est mérité. On perd deux points ce soir, mais moralement ce match sonne comme une victoire.

Hoefkens: On a bien commencé la rencontre. C'était très bien avec et sans ballon, mais quelque chose a changé après le deuxième but et la carte rouge. A partir de ce moment-là, on avait tout à perdre et eux tout à gagner. C'est important d'apprendre de ce genre de situation. C'est le moment le plus dur en foot quand tu as tout à perdre, car tu ressens une certaine pression, mais il faut savoir rester calme et avoir confiance en nos qualités.