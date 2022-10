Eden Hazard se confie à un mois du Mondial : "Je dois mettre la barre haute"

Il n'a disputé que 215 minutes cette saison avec le Real alors qu'il n'a pas connu de blessures et son statut en équipe nationale est discuté mais à un mois du Mondial, Eden Hazard est plus ambitieux que jamais. Le Brainois a donné une interview disponible sur le site de la FIFA. Et le Belge veut faire mieux qu'en 2018.

"Je pense que je dois mettre la barre haute. Je vais essayer de faire mieux qu'il y a 4 ans. Ça va être compliqué parce que c'était déjà pas mal. Mais collectivement, j'ai la chance d'être le capitaine d'une grosse sélection, d'un gros pays donc on se doit de voir haut."

Pour le capitaine, il faudra malgré tout se méfier en phase de groupe. "On va jouer contre trois belles équipes : la Croatie, le Maroc et le Canada. La Croatie, je pense que tout le monde les connaît, avec des joueurs magnifiques. J'ai la chance de jouer tous les jours avec le capitaine de la sélection croate, Luka Modrić. Voilà il n'y a plus grand-chose à dire sur lui. C'est une très belle équipe, ils ont fait la finale il y a 4 ans. Le Canada et le Maroc, on les connaît un peu moins mais on va avoir le temps de bien les découvrir. Ils ont de très bons joueurs. Au Maroc, il y a Hakimi qui est là, donc il y a vraiment pas mal de potentiel dans leur équipe aussi. De toutes façons, à partir du moment où ils sont en Coupe du Monde, ce sont des grosses équipes."

Enfin, le joueur du Real Madrid revient sur ses dernières saisons compliquées. "Il y a eu pas mal de choses, il y avait pas mal de blessures, de doutes et tout. Mais là, tout est rentré dans l'ordre. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir prouver sur le terrain que je suis encore au top et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus."

Toute la Belgique n'attend que cela.