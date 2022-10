Le Standard condamne les incidents survenus dans le clasico: "Réfléchir à des mesures pour que la situation ne se reproduise plus"

Alors qu'ils menaient 3-1, les Rouches ont été forcés de regagner les vestiaires plus tôt, Monsieur Van Driessche mettant fin à la rencontre peu après l'heure de jeu à cause des débordements des supporters mauves et blancs.

Dans un Sclessin en feu, les Liégeois auraient bien voulu que le match aille jusqu'à son terme.

Dans un communiqué, le Standard regrettait ce qu'il s'est passé ce dimanche soir. "Le Standard de Liège ne peut que regretter les incidents d’hier qui ont conduit à l’arrêt de la rencontre", écrivent les représentants.

Avant de poursuivre en condamnant les incidents qui ont eu lieu entre supporters mauves et rouches qui se jetaient des projectiles à l'arrière de la tribune 4: "Notre club est prêt à collaborer avec les autorités et la Pro League afin de réfléchir à des adaptations au niveau des règlements et des mesures à prendre afin d’essayer d’éviter au maximum qu’une telle situation ne se reproduise, à Sclessin ou ailleurs"

Et de conclure: "Nous devons tous souhaiter que le football reste une fête, qu’une rencontre aille à son terme de manière normale et que le sportif décide de l’issue d’une rencontre".