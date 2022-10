"Mazzù n'est pas le seul coupable": les mots forts du président Wouter Vandenhaute sur la crise à Anderlecht

La journée de Wouter Vandenhaute a été chargée ce lundi. Le matin, le président d'Anderlecht a reçu Felice Mazzù à l'hôtel des Diables à Tubize pour lui annoncer son licenciement. "Mazzù sait que je n'avais pas d'autres choix. Cela s'est passé avec beaucoup de respect et Felice restera un de nos proches. Vu son incroyable parcours par le passé, on ne peut pas dire qu'il est devenu un mauvais coach du jour au lendemain", a-t-il confié.

L'après-midi, l'homme fort du RSCA a donné une conférence de presse pour expliquer davantage sa décision et ses objectifs pour le reste de la saison. Vandenhaute a d'abord précisé que Mazzù n'était pas l'unique responsable du début de saison catastrophique des Mauves. "Nous sommes en pleine crise. A nous de trouver des solutions mais Mazzù n'est pas le seul coupable. Les joueurs ont une grande responsabilité. Ce sont eux qui peuvent nous sortir de la crise le plus rapidement possible."

Pour lui, les objectifs de la saison doivent rester ambitieux alors que le club de la capitale pointe déjà à 13 unités du top 4 et 5 longueurs du top 8. "Jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine reste un objectif. Nous ferons tout pour y arriver via la Coupe ou le championnat."

Le Gantois a également fait comprendre que Robin Veldman ne serait qu'un intérimaire et qu'il cherchait un nouvel entraîneur sans donner de deadline particulière.

Le dirigeant a également précisé qu'il "y aurait une réunion ce mardi avec les supporters car le comportement de certains fans nous enfonce encore plus dans la crise."

Enfin, Vandenhaute a précisé qu'il voulait "ramener Anderlecht le plus haut possible dans les années à venir" et qu'un "changement de culture est nécessaire au sein du club."