Champions League: Haaland retrouve Dortmund, le Real Madrid se déplace à Leipizig (MULTILIVE à 21h)

Après une semaine de trêve, la Champions League est de retour avec le début de la cinquième journée de phase de poules.

Deux affiches sont déjà au programme à 18h45 avec Chelsea qui se déplace à Salzbourg et Séville qui reçoit Copenhague.

Rendez-vous ensuite dès 21h pour notre multilive et de belles affiches à suivre puisqu'un certain Erling Haaland retrouve ses anciens équipiers de Dortmund. De son côté, le PSG sera qualifié pour les huitièmes en cas de victoire face au Maccabi Haïfa. L'AC Milan des Belges se rend en Croatie pour défier le Dinamo Zagreb, Benfica reçoit la Juventus et le Celtic Glasgow attend le Shakhtar Donetsk.

Enfin, le Real Madrid, déjà qualifié, de Thibaut Courtois et Eden Hazard fait le déplacement en Allemagne pour affronter Leipzig.