Suite et fin de la cinquième journée de Champions League ce mercredi soir.

Champions League: l'Atlético et le Barça déjà menés au score (MULTILIVE)

Ce mardi, la cinquième journée de Champions League a livré ses premiers verdicts avec les qualifications du PSG et de Benfica, ou encore l'élimination de la Juventus et la première défaite du Real Madrid.

Les affiches de ce mercredi vaudront également le détour. Notamment le choc entre Barcelone et le Bayern. Dos au mur, les Catalans devront forcer l'exploit pour maintenir leurs chances de qualification en huitièmes de finale. L'autre affiche de la soirée opposera Liverpool à l'Ajax. Les hommes d'Alfred Schreuder comptent six points de retard sur les Reds et la victoire sera donc impérative ce mercredi soir.

A noter également le déplacement de l'OM à l'Eintracht Francfort, le match entre les rivaux de Bruges, soit l'Atlético Madrid et Leverkusen, ainsi que Tottenham-Sporting et Naples qui reçoit l'Ajax.