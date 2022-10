Premier entraînement après le départ d’Edward Still à Charleroi: "Il faut libérer les gars"

Les adjoints Frank Defays et Rudi Cossey ont animé la séance de reprise, ce mardi au Sporting de Charleroi, quelques jours après le licenciement de l’entraîneur Edward Still. Il était question de sourire, de plaisir et de libération.