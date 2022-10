Sélection, affaire Pogba : Didier Deschamps prend la défense de son joueur "victime" de la situation

À moins d’un mois de la plus grande compétition footballistique, toutes les équipes nationales vont être soumises aux sélections de leur entraîneur. Pour la France, qui accuse de nombreux blessés ou incertains, le choix ne sera pas évident. Parmi les absents certifiés on peut évoquer Ngolo Kanté, Raphaël Varane et récemment la doublure d’Hugo Lloris, Mike Maignan qui ne pourra probablement pas participer à sa première Coupe du monde.

Le 9 novembre, la sélection de Didier Deschamps sera connue. Le sélectionneur peut appeler jusqu’à 26 joueurs. "Je n’ai pas encore choisi aujourd’hui. Elle n’est pas faite à 100 %", annonce-t-il à Brut.

Une des interrogations de la liste de D.D concerne la situation d’un de ses meilleurs médians, Paul Pogba. Pris dans un tourbillon médiatique depuis l’affaire de maraboutage, lancée par son frère Mathias, le milieu de la Juventus n’a plus joué la moindre minute à cause également d'une blessure.

Dans cette situation, est-il encore sélectionnable pour le mondial ? "Quelle affaire ?", rétorque immédiatement le sélectionneur. Le journaliste Rémy Buisine explique ensuite qu’il évoque l’affaire de chantage dont Paul Pogba est victime de la part de son entourage. "Donc ? où est le problème ?", enchaîne Didier Deschamps.

Protecteur envers son médian, Didier Deschamps n’a jamais exclu la possibilité de reprendre Paul Pogba. "La seule histoire factuelle qui est aujourd’hui entre les mains de la justice, l’affaire fait beaucoup moins parler d’elle. Moins de gens en disent de bêtises", explique le sélectionneur.

Depuis la création de cette affaire Didier Deschamps prend souvent des nouvelles de la 'Pioche'. "J’échange régulièrement avec lui et c’est vrai que cela a été un moment difficile pour lui. Evidemment, lié à sa blessure, ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Mais c’est quelqu’un qui a un gros mental. Et mentalement, il va bien."