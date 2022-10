Anderlecht-FCSB: Veldman veut débuter par une victoire (0-0, LIVE)

Anderlecht doit absolument s'imposer face au Steaua pour stopper l'hémorragie et rester en course pour les seizièmes de finale de la Conference League.

Anderlecht jouera son avenir européen à 18h45, ce jeudi, après un Clasico catastrophique qui avait poussé la direction à virer Felice Mazzù en début de semaine.

Robin Veldman va sans doute changer de système de jeu pour son premier match. C’est en 4-4-2 qu’Anderlecht évoluera, comme à West Ham. Mais même les joueurs ne savent pas qui débutera : Duranville, Ashimeru et Stroeykens, par exemple, pourraient être titulaires.

Le FCSB est actuellement 6e en Roumanie et dernier dans la poule de Conference League, après les dix buts encaissés contre Silkeborg. Le grand patron Becali veut pourtant que son équipe batte Anderlecht. "Non seulement parce que mathématiquement, on peut encore se qualifier. Mais aussi parce qu'une victoire rapporte 500 000 euros, et c'est une fortune pour nous." Selon les journalistes roumains, l'entraîneur va jouer avec une autre équipe que celle qui a battu Sepsi (0-1) ce week-end.

Le onze d'Anderlecht: