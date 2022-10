Accueil Sports Football Anderlecht: Veldman n’est pas un magicien Malgré un triste partage, Anderlecht conserve une chance de se qualifier pour le tour suivant. Romain Van der Pluym Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

©BELGA

Un coup de baguette magique ne suffit pas à faire oublier plus de deux mois de profonde crise. La bonhomie et le discours ambitieux de Robin Veldman ont offert beaucoup d’espoir. Le match nul face au FCSB a prouvé que l’électrochoc du renvoi de Felice Mazzù ne suffira pas pour guérir tous les maux des Mauves. Seuls le temps et beaucoup de travail panseront les...