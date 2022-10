CR7 s’est rassuré avec Manchester United : "Il avait besoin de ce but"

Les chevauchées de 40 mètres sont terminées pour lui. Mais Cristiano Ronaldo aura toujours le sens du but. Comme il l’a encore prouvé, si besoin était, face au Sheriff Tiraspol. S’il s’est parfois frustré, comme sur son but annulé sur un hors-jeu, il a surtout retrouvé l’odeur des filets. Et cela n'a pas de prix pour un chasseur de but comme lui.

Rageur, il est venu crucifier le gardien adverse après un coup de casque qu’il avait lui-même balancé. Un but qui devrait faire un bien fou au quintuple Ballon d’or. "Super", a lancé Erik Ten Hag après la rencontre sur BT. "Il a créé et l’équipe a créé pour lui. Il avait besoin d’un but pour relancer la machine. Et après d’autres viendront, j’en suis convaincu."

Un soulagement après les nombreuses polémiques. Une tornade qu’il avait lui-même provoquée après avoir refusé de monter au jeu contre Tottenham puis de rentrer au vestiaire avant la fin de la rencontre. Cette attitude lui a valu d’être mis à l’écart du groupe face à Chelsea le week-end dernier.

Ensuite, le Portugais de 37 ans s’est entraîné seul avec son préparateur physique, comme un grand. Histoire d’être prêt pour la C3 où le coach néerlandais a fait de lui le titulaire en pointe. Malgré un adversaire moins prestigieux, CR7 s’est démené tout le long de la rencontre. Pour finalement concrétiser à la 82e minute avec une célébration qui va faire date et qui a fait chavirer Old Trafford.

Ok je suis pro Messi mais quel plaisir de voir une légende du football renaître. Ronaldo mérité ce but et ici on espère qu'il fera une grosse saison. pic.twitter.com/8xuPCerXZg — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@Zemal_GOAT16) October 27, 2022

Un but qui fera office de message : non, CR7 n’est pas mort ! En trois rencontres de C3, il a fait trembler les filets à deux reprises et offert une passe décisive. Pas de quoi bouleverser la hiérarchie dans la tête de son entraîneur cependant. En championnat, Ronaldo ne peut espérer mieux qu’un statut de joker de luke. Comme le prouve son temps de jeu : en huit bouts de matchs, il n’a disputé que 340 minutes en tout. De quoi laisser penser que l’avenir de CR7 s’écrira bien loin de l’Angleterre après la Coupe du monde au Qatar.