Cristiano Ronaldo bientôt en Amérique du Sud ? Un club essaye d'enrôler la star portugaise

Le cas de CR7 n'est pas encore cerné avant le mercato hivernal. A l'approche de la Coupe du monde, le Portugais n'est au mieux de sa forme. Non retenu en championnat mais présent en Europa avec un but à la clé. Difficile de savoir où va et veut atterrir le Portugais.

La presse anglaise dévoilait il y a quelques jours le possible retour de CR7 en Serie A. Il s'agirait de l'ancien club de Dries Mertens, Naples. Le deal est loin d'être établi et ce qui pose problème, c'est le salaire de Cristiano Ronaldo.

Un autre club semble vouloir entrer dans la danse. Il s'agit de l'Argentinos Juniors, le club qui a révélé Diego Maradona au monde dans les années 70. C'est sur Twitter que le club argentin a publié une vidéo de leur maillot floqué Ronaldo.

Un appel du pied loufoque qui pourra peut-être séduire la star portugaise.