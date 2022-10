Accueil Sports Football Maggiotti voit l’avenir en Zèbre: “Je serai à Charleroi la saison prochaine” Sans l’avoir annoncé, les Zèbres tiennent peut-être le buteur qui leur manque. Le hic, c’est qu’ils l’ont prêté à Laval. Julien Parcinski Journaliste football

©PHOTONEWS

C’est peut-être le Carolo le plus heureux du moment. Loin de l’agitation qui règne au Mambourg, Julien Maggiotti s’éclate à Laval. Julien qui ? Les fans hennuyers ne le connaissent pas encore. Et pour cause....