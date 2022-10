Une légende de Manchester United recadre Antony après un geste technique : "C’est tout simplement ridicule"

Jeudi soir équivaut aux matches d'Europa et de Conference League. Manchester United recevait à cette occasion le Sheriff de Tiraspol. Les Mancuniens se sont aisément imposés 3-0 sur la pelouse d'Old Trafford.

Une rencontre marquée par le but de Cristiano Ronaldo, ponctué de sa nouvelle célébration, ainsi que le geste technique du Brésilien Antony peu apprécié par un certain Paul Scholes, légende de Man U.

Alors que les Red Devils contrôlent la rencontre, Antony se permet de réaliser l'un de ses gestes signatures, 'la toupie'. Si le geste est fluide et techniquement maitrisé, il ne sert pas à grand chose, si ce n'est narguer l'équipe adverse.

C'est d'ailleurs ce qu'a pensé Paul Scholes, qui commentait la rencontre. "C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. Regardez la réaction d’Erik ten Hag, ça résume tout".

Après la victoire de ses troupes, Erik Ten Hag est revenu sur le geste de son ailier. "Je n'ai pas de problème avec ça, tant que c'est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c'est OK", tacle l'Hollandais sachant qu'Antony rate sa passe après sa toupie. Ensuite il recentre le débat sur le fond de jeu du Brésilien. "Je demande plus de sa part. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres."