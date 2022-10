Vertonghen en colère après le partage des Mauves: “Des erreurs de débutant”

Jan Vertonghen était dur dans ses propos. "On a fait des erreurs de débutants", dit le Diable rouge. "Sur le premier but, le grand attaquant du FCSB surgit dans mon dos. Le ballon était trop haut pour moi et je ne savais pas ce qui se passait dans mon dos. Et le deuxième but, une fois de plus sur phase arrêtée, on l'encaisse à cause d'un manque de communication. Suite aux changements, les tâches n'ont pas été redistribuées. C'est la base."

Le Diable s'attendait à une autre entrée en matière à Anderlecht. "J'aurais pu rester au soleil à Benfica et terminer ma carrière en roue libre. Mon ex-équipe tourne magnifiquement bien. Mais j'ai choisi Anderlecht parce que je voulais jouer au foot et parce que je reste ambitieux. Je ne pensais pas que cela se passerait ainsi à Anderlecht. Mais je suis ici et je dois faire de mon mieux. Tout le monde doit attendre plus de la part d'Anderlecht. Surtout contre une équipe comme le FCSB, qui est moins forte qu'une équipe de D1 en Belgique, et qu'on doit toujours battre."

Vertonghen ne pouvait cacher sa déception. "Cela aurait dû être un nouveau départ pour nous. Quand on marque le 2-1 si tardivement, il faut pouvoir contrôler le match. Dans les semaines à venir, on doit jouer mieux et de façon plus agressive. Et on doit jouer plus collectivement. On ne peut pas en vouloir au public. Pendant 82 minutes, il a été très positif. On a tout jeté à la poubelle lors des dernières minutes."

Vertonghen s'est également exprimé au sujet du départ de Felice Mazzù. "Je ne le connaissais pas depuis longtemps, mais il était très chaleureux. Il était très aimé. Son départ m'a touché. On avait beaucoup de sympathie pour lui. Mais dans le football, de la sympathie ne compte pas."

"Yari doit jouer à ce niveau le reste de la saison"

Yari Verschaeren était le point le plus positif du match. Le numéro 10 a marqué un but et donné un assist. "J'ai joué avec de l'envie et du plaisir", sourit-il. Après un assist à Zulte Waregem et un but au Standard, il semble prendre de la confiance au fil des matchs. "Je suis content de son match", affirme Robin Veldman. "Il doit jouer à ce niveau le reste de la saison. Cela doit être son standard de prestation. La barre est haute et j'espère qu'il pourra nous aider." Et Verschaeren de conclure : "Le système avec un vrai numéro 10 me convient bien. Je peux bouger entre les lignes, toucher beaucoup de ballons. Je m'y suis senti à l'aise."