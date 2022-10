Si Seraing a l'occasion de sortir de la zone rouge, les Métallos font face à une équipe qui reste sur huit victoires et deux nuls en dix matches, toutes compétitions confondues.

Avec Vagner et François ? Suivez Seraing-Union en direct dès 16h

Malgré sa superbe série, l'Union doit absolument s'imposer pour rester dans le bon wagon, celui de Genk, l'Antwerp et Bruges. De son côté, Seraing voudra interrompre sa série de défaites après les revers contre Gand et le Cercle.

Bernier souffre d’un début de pubalgie et a été ménagé cette semaine. Il pourrait être remplacé par Vagner dans le onze. Poaty a ressenti une douleur dans le genou en faisant une passe ce vendredi et devrait théoriquement être forfait. Mansoni, touché à la hanche, est, lui, rétabli. Ba retrouvera le noyau la semaine prochaine, tandis que Dembélé va d’abord reprendre du temps de jeu en U23.

Côté bruxellois, Nieuwkoop est suspendu (5 jaunes) et pourrait être remplacé soit en plaçant Lapoussin à droite et Adingra à gauche ou, plus probablement, en mettant son remplaçant "naturel", Guillaume François, dans le onze. Exclu contre Bruges, Adingra n’est pas suspendu : il a écopé d’un match avec sursis.