"Debout les zombies": les supporters carolos mettent la pression sur leurs joueurs avant la rencontre face à l’Antwerp

Edward Still a été remercié mais tout n’est pas oublié pour les supporters. Avant la rencontre face à l’Antwerp, la première de Frank Defays comme T1, les supporters ont déployé un large tifo pour réveiller leurs joueurs.

"Debout les zombies", pouvait-on lire sur celui-ci, alors que les fans carolos ont également craqué quelques fumigènes. Une façon pour les supporters de montrer leur mécontentement après les résultats moribonds des dernières semaines.

En montant sur le terrain, les joueurs carolos n'ont pas salué leurs supporters. Ceux-ci ont fait "grève" pendant 12 minutes avant de commencer à encourager leurs couleurs. La rupture semble de plus en plus proche entre les fans et les joueurs carolos.

Charleroi s’est enfoncé dans la crise ces dernières semaines avec un seul succès (face à Anderlecht) sur les sept derniers matchs. Une série noire qui a coûté sa place à Edward Still.