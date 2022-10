Catastrophe pour Romelu Lukaku? Le Diable rouge à nouveau blessé à trois semaines de la Coupe du monde

L'Inter Milan a annoncé, lundi matin sur son site officiel, que Romelu Lukaku était une nouvelle fois blessé. L'attaquant des Diables Rouges a passé des tests lundi et ceux-ci ont révélé une douleur musculaire. Lukaku venait de faire son retour avec l'Inter après avoir manqué douze matchs entre fin août et fin octobre en raison d'une blessure à la cuisse. Monté au jeu à la 83e minute contre Plzen en Ligue des Champions mercredi dernier, il avait fêté son retour par un but. Ce weekend en championnat, il a disputé 22 minutes de jeu.

Cette rechute survient alors que la Belgique défiera le Canada le 23 novembre pour son premier match en phase de groupes de la Coupe du monde mais sa participation au Mondial ne devrait pas être en danger.