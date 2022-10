Leandro Trossard, killer de gros en Premier League: "Garder ma forme au Qatar"

Depuis son arrivée en Angleterre, l’ancien Genkois a marqué la moitié de ses buts face à des équipes du Big six.

Trois à Liverpool, un sur la pelouse de Manchester City et un autre contre Chelsea, rien que cette saison. Leandro Trossard adore les grands rendez-vous. Face à son ancien entraîneur Graham Potter, il a confirmé cette tendance entamée depuis son arrivée en Premier League en 2019.

Sur un total de 25 buts inscrits avec Brighton, Trossard en a marqué pas moins de 13 face aux cadors : Liverpool (5), Chelsea (2), Manchester City (2), Tottenham (2), Manchester United (1) et Arsenal (1). "Je ne fais pas trop attention face à qui je marque, je suis juste content de marquer pour l'équipe et cela me donne beaucoup de confiance", a réagi le Diable rouge après le succès important de ce samedi face aux Blues (4-1).

L'ailier en a tout de même profité pour entrer dans l'histoire de la Premier League, grâce à son effort - aidé par l'ancien unioniste Mitoma - pour ouvrir le score dès la cinquième minute. Il est devenu le premier joueur auteur des cinq premiers buts après l'arrivée d'un nouveau manager, puisqu'aucun autre de ses partenaires n'avait marqué lors des cinq premières rencontres de Roberto De Zerbi à la tête des Seagulls. "Trossard a été fantastique", s'est enthousiasmé l'Italien. "Ce score de 4-1 contre Chelsea est un résultat incroyable et j'espère que tout le monde l'appréciera."

Au-delà de cette satisfaction personnelle, Leandro Trossard peut se réjouir d'avoir apporté la première victoire à son équipe depuis le départ de Graham Potter - qu'il retrouvait comme adversaire - et l'arrivée de De Zerbi. "Nous avons eu de très bonnes performances avec le nouveau manager, et tout ce qui manquait était la victoire. Nous l'avons obtenue de brillante manière cette fois."

Avec déjà sept réalisations à son compteur personnel cette saison, l'attaquant de Brighton peut se targuer d'être le meilleur buteur belge à l'étranger, tous championnats confondus. Seul Loïs Openda (7) fait aussi bien. De très bon augure pour la Coupe du monde où Trossard se battra pour une place de titulaire avec Eden Hazard. "J'espère que je pourrai garder ma forme beaucoup plus longtemps et jusqu'à la Coupe du monde au Qatar. C'est ma première, je veux en profiter."