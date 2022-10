Quels sont les hymnes de cette Coupe du monde 2022 ?

Le dimanche 20 novembre, sera donné le coup d'envoi de cette 22ème édition de la Coupe du monde de football. La compétition organisée par la Fifa, qui réunit les meilleures sélections nationales, tiendra les amateurs de football en haleine jusqu'au 18 décembre. Le choix du Qatar comme pays organisateur explique que l'événement se tienne exceptionnellement en hiver. Les traditionnels mois de juin et de juillet, durant lesquels se déroule normalement le tournoi, ne bénéficient pas d'un climat propice à une telle compétition.

Si le timing est différent des éditions précédentes, la tradition de l'hymne, elle, ne change pas. Comme pour toutes les Coupes du monde, une chanson va être interprétée lors de la cérémonie d'ouverture et tout au long de la compétition. Plusieurs musiques officielles ont déjà été présentées, parmi celles-ci Hayya Hayya (Better Together) de Trinidad Cardona, Davido et Aïsha ou encore Arhbo de Gims.

Le groupe sud-coréen BTS sera également de la partie. Le boys band de K-Pop va composer et chanter un hymne en collaboration avec le programme "objectif du siècle" de la marque Hyundai, partenaire officiel de la Coupe du Monde. "Nous sommes enthousiasmés par l’idée de solidarité pour le développement durable qui est au cœur de la campagne Hyundai pour la Coupe du monde de la Fifa Quand vous pensez à la Coupe du monde, la solidarité vous vient à l’esprit alors que le monde entier ne forme qu’un. Donc, pour ce projet, nous ferons de notre mieux pour montrer et faire ressortir la solidarité unique de BTS", ont déclaré les Sud-Coréens en juillet dernier.

Qui va se produire sur scène lors de cette Coupe du monde ?

Un communiqué publié ce 20 octobre dévoile un peu plus dans le détail le programme des festivités. Plusieurs stars feront le déplacement pour assurer le show. Robbie Williams, les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, Post Malone, Enrique Iglesias ou encore J Balvin monteront sur scène.

Au total, pas moins de 60 artistes internationaux sont attendus à Doha durant la Coupe du Monde.