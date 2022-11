Lukaku vise Belgique – Maroc

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Top, chrono. Victime d’une nouvelle rechute lors du match de l’Inter contre la Sampdoria (victoire 3-0) de samedi, Romelu Lukaku (29 ans) entame une course contre la montre pour pouvoir jouer à la Coupe du monde. Il semble exclu qu’il puisse être prêt pour le premier match, contre le Canada, du 23 novembre. Par contre, l’objectif est Belgique – Maroc du dimanche, 27 novembre ou éventuellement Belgique - Croatie du1er décembre.

Sa montée au jeu contre les Tchèques de Plzen, mercredi passé, avait pourtant fait le plus grand plaisir à Roberto Martinez. Quatre minutes après être monté au jeu, Lukaku avait inscrit le 4-0. Mais samedi, le sort s’est une fois de plus acharné sur lui. C’est sans doute à la 73e – cinq minutes après être monté au jeu pour Dzeko – qu’il s’est à nouveau blessé, dans un duel avec le défenseur Alex Ferrari de la Samp. Dans les secondes après la phase, on le voit mettre la main sur les ischios de la jambe gauche. Lukaku a terminé le match, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une énorme déchirure.

L’Inter a communiqué qu’il s’agit d’une élongation. L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, a déclaré qu’il espère encore utiliser Lukaku avant la Coupe du monde. Ce ne sera pas le cas. Lukaku est déjà en Belgique: il va suivre sa rééducation avec le staff médical des Diables. En septembre, il avait déjà connu une petite rechute. Cette fois, il n’est pas question de rejouer avant le Mondial.