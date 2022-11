Qui s'en sortira dans le groupe D ? Suivez notre multilive Champions League dès 21h

S'il n'y a plus aucun suspense dans le groupe C, l'affiche entre le Bayern et l'Inter retiendra notre attention, pendant que le Barça tentera de sauver son honneur européen en glanant une deuxième victoire face à Plzen.

Dans le groupe A, Naples tentera de valider sa première place en résistant à Liverpool. Les Reds doivent s'offrir une large victoire pour dépasser les Italiens, qui leur avaient infligé un surprenant 4-1 lors du match aller.

C'est surtout dans le groupe D que le suspense est insoutenable. Tottenham, leader avec 8 points, se déplace à Marseille, 4e avec 6 points. Le Sporting Portugal et l'Eintracht Francfort (7 points chacun) s'affronteront à Lisbone avec un avantage aux Portugais en terme de confrontation directe puisqu'ils s'étaient imposés 0-3 en Allemagne lors du match aller.