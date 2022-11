Gand lance parfaitement la soirée européenne des Belges et se qualifie pour les barrages face à Molde ! (4-0)

La Gantoise poursuit sa campagne européenne en Conference League. Obligés de battre le club norvégien de Molde afin de terminer 2e du groupe F, les Buffalos ont répondu présents et se sont imposés 4-0. Les buts sont tombés après le repos via Hjulsager (52e), Godeau (62e), Kums (80e) et un penalty de Cuypers (89e).

Dans l'autre match du groupe, les Suédois de Djurgarden ont battu les Irlandais de Shamrock Rovers 1-0.

Au classement final de ce groupe F, Djurgarden s'impose avec 16 points devant Gand 8 et Molde 7. Shamrock Rovers termine 4e avec 2 points.

Djurgarden est qualifié pour les huitièmes de finale. La Gantoise jouera un barrage (seizièmes de finale) les 16 et 23 février contre un 3e classé dans un groupe de l'Europa League. Le vainqueur se retrouvera en huitièmes de finale.

La Gantoise connaîtra son adversaire ce lundi 7 novembre à 14h00 à l'issue du tirage au sort à Nyon.