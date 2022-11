Anderlecht veut éviter la Lazio: suivez le tirage au sort de Conference League en direct dès 14h

Anderlecht et Gand connaîtront ce lundi leur adversaire pour les barrages de la Conference League.

Deuxièmes de leur groupe respectif, Anderlecht et Gand doivent passer par les barrages de la Conference League pour espérer voir les huitièmes de finale. Têtes de série, les deux clubs belges voudront éviter la Lazio, adversaire potentiel le plus coriace. Larnaca (Chypre), Bodo Glimt (Norvège), Braga (Portugal), Ludogorets (Bulgarie), Qarabag (Azerbaïdjan), Sheriff (Moldavie) et Trabzonspor (Turquie) sont les autres tirages possibles.

Suivez le tirage au sort de Conference League dès 14h: