Pour le département des arbitres, Amuzu aurait dû recevoir un penalty face à Anderlecht (VIDEO)

L’action a fait bondir de nombreux supporters d’Anderlecht au stade ou devant leur télévision : Francis Amuzu s’est fait pousser dans la surface de réparation en deuxième période. Mais ni l’arbitre, ni la VAR n’ont bronché et le penalty qui aurait pu aider les Mauves à décrocher un succès de renom n’a pas été accordé.

Ce lundi, pourtant, le département des arbitres, par l’intermédiaire de Frank De Bleeckere a précisé que les Mauves auraient bel et bien dû recevoir un penalty suite à cette action : "Bataille va au duel et pousse le joueur du RSCA dans le dos qui tombe. L’arbitre laisse le jeu se poursuivre. Le VAR n’intervient pas non plus. Le département des arbitres s’attend à une intervention du VAR et à un penalty car la poussée est claire et délibérée avec le bras gauche dans le dos d’Amuzu qui perd l’équilibre", a ainsi expliqué De Bleeckere.