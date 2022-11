Les Zèbres jouent le coup à fond, les Métallos font tourner: Seraing-Charleroi 0-0 (MULTILIVE)

L'heure de l'entrée en compétition des ténors a sonné. C'est ce mardi soir que les équipes de notre élite débutent leur parcours en Coupe de Belgique.

Seraing et Charleroi ouvrent le bal, au Pairay. Avec des Zèbres toujours motivés à l'idée de se lancer sur le chemin le plus court vers un trophée et une qualification européenne.

A 20h30, le Standard se déplacera à Dender et aura aussi l'ambition de briller dans la deuxième compétition nationale. Deila a annoncé qu’il allait faire des changements sans tout chambouler non plus. Henkinet débutera dans les cages. Ngoy et Balikwisha sont incertains.

Deux autres matches sont au programme ce mardi: Deinze-Eupen (20h00) et Francs Borains-OHL (20h30).