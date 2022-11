Roberto Martinez dévoile une liste de 26 Diables avec Lukaku, Doku et Debast pour la Coupe du monde

Roberto Martinez dévoilait ce jeudi midi sa sélection pour la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre prochain et que les Diables entameront trois jours plus tard, face au Canada.

Le plus grand point d’interrogation concernait Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables sera bel et bien présent malgré les doutes qui planent toujours sur son état de forme. "On aura plusieurs discussions avec le staff et Romelu au cours des prochains jours afin de savoir s’il est opportun de le maintenir dans les 26 avant le premier match." Pour rappel, le sélectionneur peut modifier sa liste jusqu’à la veille de l’entrée en lice des Diables.

Parmi les autres choix forts du sélectionneur, soulignons la présence de Theate, Debast, Doku, Openda et Mertens et une liste de quatre remplaçants potentiels, composée de Denayer, Heynen, Lukebakio et Saelemaekers.

La liste officielle des Diables pour le Qatar. ©IPM

"C’est difficile de laisser certains joueurs à la maison, des gars qui font partie du groupe depuis longtemps", a concédé Roberto Martinez. "La décision la plus dure pour moi est d’écarter Dedryck Boyata de cette liste, au vu de son investissement pour l’équipe nationale ces dernières années. J’ai eu l’occasion de lui parler de cette décision, cela fait partie de mon job. C’est toujours agréable d’annoncer à quelqu’un qu’il est sélectionné mais c’est beaucoup plus dur d’annoncer une non-sélection." Et d’assurer que Zeno Debast est repris pour "ses qualités actuelles et pas pour son potentiel."

Le sélectionneur a également évoqué le cas de Loïs Openda, l’une des (petites) surprises de sa liste : "Openda a un profil très intéressant car différent de ceux de Lukaku et Batshuayi. Il offre une option totalement nouvelle d’un joueur qui prend les espaces, se met complètement au service du collectif."

Le coach a ensuite renouvelé la comparaison entre Marouane Fellaini et Amadou Onana, lui aussi sélectionné : "Son impact physique et son profil particulier seront utiles, surtout au vu de son évolution en Premier League ces derniers mois."

L’entraîneur fédéral a été questionné sur la présence de Dries Mertens, en baisse de régime depuis qu’il a quitté Naples pour Galatasaray : "Ce n’était pas une décision difficile de le maintenir dans le groupe au regard de son expérience avec les Diables. Je suis aussi très content de le voir gagner du temps de jeu à Galatasaray, là où il était parfois relégué sur le banc avec Naples."

Même question pour Charles De Ketelaere, qui ne convainc pas à Milan : "Son profil est précieux, sa faculté de jouer entre les lignes… On a aussi besoin d’ajouter des gars qui ont moins d’expérience dans le groupe pour avoir un équilibre entre l’expérience et l’enthousiasme, la fougue. C’est vrai que Charles joue moins avec Milan ces derniers temps mais il évolue tout de même chez le champion d’Italie…"

Jérémy Doku est également rappelé : "Quand on parle de lui, on le fait forcément avec le sourire. Il a un profil unique, capable de mettre le feu dans n’importe quel match. On va suivre son évolution physique en espérant pouvoir lui donner un rôle important. Mais il est à un niveau physique satisfaisant malgré son faible temps de jeu ces derniers temps."

Enfin, le cas d’Eden Hazard a été abordé : "Son talent ne fait aucun doute et son expérience sera précieuse. Il est plus impliqué que jamais et travaille très dur. Notre boulot est maintenant de l’amener à être prêt pour le Mondial en termes de temps de jeu et de rythme." Le Madrilène devrait donc être titularisé face à l’Egypte lors de l’unique match de préparation, le jeudi 18 novembre.

La liste des 26 Diables rouges sélectionnés pour la Coupe du monde :

Gardiens : Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Défenseurs : Toby Alderweireld, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate

Milieux et latéraux : Axel Witsel, Youri Tielemans, Amadou Onana, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Timothy Castagne, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard

Attaquants : Romelu Lukaku, Eden Hazard, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Dries Mertens, Lois Openda, Leandro Trossard

Réservistes : Jason Denayer, Alexis Saelemaekers, Bryan Heynen et Dodi Lukabekio