Charleroi - Malines: la rencontre reprend après l'interruption pour jets de fumigènes (DIRECT, 0-0)

Quatre jours après l’humiliation subie en Coupe de Belgique face à Seraing, les Zèbres accueillent Malines pour la dernière journée avant la trêve liée à la Coupe du monde. Face au KaVé, un bon résultat serait plus que bienvenu pour aborder la préparation pour la suite de la saison avec un peu de confiance.

D’autant que les Malinois ne possèdent qu’un point de retard sur les Carolos avant la rencontre.

Mais le début de rencontre a été houleux. Les supporters carolos ont montré leur mécontentement. Après quelques secondes de jeu, la rencontre est interrompue une première fois après des jets de fumigènes et de... balles de tennis sur la pelouse. Après quelques minutes d'interruption le jeu a pu reprendre. Mais une dizaine de minutes plus tard, de nouveaux fumigènes ont atterri sur la pelouse et l'arbitre a été obligé de renvoyer tout le monde au vestiaire pendant 10 minutes.