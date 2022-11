Paolo Maldini défend encore Charles De Ketelaere : “Il a un contrat de cinq ans, pas de cinq mois”

La patience des tifosi rossoneri a des limites. Celle de Stefano Piolo aussi. L’entraîneur milanais a longtemps fait de sa recrue à 35 millions, Charles De Ketelaere, son titulaire au centre de son dispositif offensif. Mais depuis un mois, l’ancien Brugeois passe le plus clair de son temps sur le banc. Monté dans les vingt dernières minutes lors des trois derniers matchs, il n’a même pas été utilisé ce dimanche dans le succès arraché face à la Fiorentina (2-1).

“Oui, il souffre", a admis Paolo Maldini, le directeur sportif du Milan AC, au micro de DAZN. Il est dans un environnement différent avec des exigences différentes. Il paie cela par rapport au club dans lequel il jouait jusqu’à l’année dernière. Mais nous lui avons fait un contrat de cinq ans, pas de cinq mois.”

Après 18 apparitions (dont 8 titularisations), Charles De Ketelaere n’a toujours pas inscrit le moindre but, et n’a délivré qu’un seul assist. Espérons que la Coupe du monde et l’air du Qatar l’aideront à débloquer cette situation à son retour au club, fin décembre.