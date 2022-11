El Khannouss, l'international marocain de Genk: "Martinez a tenté de m’amener à Tubize"

Le plus Anderlechtois des joueurs sur la pelouse dimanche portait un maillot bleu. Bilal El Khannouss, 18 ans et formé au RSCA des U6 aux U15 avant de rejoindre Genk, a illuminé la rencontre de son talent. Technique, vitesse et vista : tout ce que le public mauve adore. "Je voulais montrer que ma sélection pour la Coupe du monde était méritée, même si elle a surpris beaucoup de monde."

Une sélection avec le Maroc pour le natif de Strombeek-Bever qui a joué en sélection belge chez les jeunes avant d'opter pour les Lions de l'Atlas ces derniers mois. "Je serai motivé contre la Belgique, mais pas plus que dans les autres matchs. Ce sera juste un peu plus particulier. Roberto Martinez a tenté de me faire venir à Tubize pour une discussion. Pas lui directement mais via, via. J'ai refusé, mon choix pour le Maroc est définitif. Je suis très fier de le faire pour mes grands-parents. Je pars demain au Qatar avec l'équipe. Puis on fait un crochet par Dubaï pour jouer un amical contre la Géorgie. Je me réjouis de découvrir tout ça. La Coupe du monde, c'est fou quand même."