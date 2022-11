Lionel Messi et Cristiano Ronaldo posent ensemble dans une publicité pour Louis Vuitton

C’est une image rarissime et qui restera sans doute dans les annales du sport mondial. Les deux meilleurs footballeurs du XXIe siècle Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont remporté à eux deux pas moins de 12 Ballons d'Or ont posé ensemble dans une publicité pour la célèbre marque Louis Vuitton.

Les deux joueurs ont posté cette photo sur leur compte Instagram respectif à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le buzz est au rendez-vous. En un peu moins de 20 heures, les deux photos ont récolté un total de plus de 55 millions de likes. C'est Ronaldo qui "l'emporte" avec 31 millions de likes sur sa publication contre un peu plus de 24,5 millions pour l'Argentin.