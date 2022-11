Sénégal - Pays-Bas : "La perte de Mané aura un impact sur le groupe"

L’ancien international sénégalais et défenseur du Standard, Mohamed Sarr, présente son pays.

Le 30 mars 2022. Mohamed Salah propulse son tir au but au-dessus de la barre. Sadio Mané, son ami et coéquipier à Liverpool, ne tremble pas et envoie le Sénégal au Qatar, battant ainsi une seconde fois l’Égypte (...