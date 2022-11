Edward Still devient le nouvel entraîneur d'Eupen

Il remplace Bernd Storck, limogé fin octobre. Edward Still, 31 ans, avait été limogé par Charleroi le 22 octobre dernier, au lendemain de la lourde défaite des Zèbres au Cercle de Bruges (4-1). Il était devenu entraîneur principal des Zèbres en mai 2021, prenant la succession de Karim Belhocine. Il s'agissait là d'une première expérience de T1 pour l'ancien assistant d'Ivan Leko (au FC Bruges, à l'Antwerp et à Shanghai), qui avait signé un contrat à durée indéterminée, et qui a été remplacé par Felice Mazzu sur le banc carolo.

Bernd Storck avait lui été licencié par Eupen un jour après Edward Still, le 23 octobre. Le coach allemand de 59 ans a déjà rebondi, puisqu'il a été nommé entraîneur de Courtrai la semaine dernière.

Eupen sera donc le deuxième club où Edward Still enfilera le costume de T1. Il prendra ses fonctions cette semaine et aura son frère Nico Still pour assistant. Kristoffer Andersen et Mario Kohnen complètent le groupe des entraîneurs assistants.

"Les discussions avec la direction ont été riches et je suis convaincu de la qualité de l'équipe", déclare Edward Still dans un communiqué de l'AS Eupen. "J'ai hâte de prendre mes fonctions et de créer, avec le staff, un collectif soudé qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Il me tarde aussi de retrouver les supporters qui auront un rôle clé à jouer en étant unis avec nous pour rendre Eupen fière à nouveau".

Eupen est 15e de la D1A avec 16 points, juste au-dessus de la zone rouge avec 3 unités d'avance sur le premier relégable. Après la trêve due à la Coupe du monde, les Pandas reprendront par un match sur le terrain de la lanterne rouge Seraing le 23 décembre pour le compte de la 18e journée de championnat. Edward Still retrouvera ensuite déjà les Zèbres, Eupen jouant son premier match de l'année 2023 face à Charleroi le 7 janvier au Kerwheg.