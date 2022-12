L’Union belge lance les grandes manœuvres pour trouver le successeur de Roberto Martinez

La procédure est enclenchée. L’Union belge l’a officiellement annoncé par voie de communiqué : la recherche d’un nouveau sélectionneur a commencé, les désaccords qui pouvaient exister entre Peter Bossaert et le CA ont été mis de côté. “Ces derniers jours ont été assez mouvementés”, a déclaré le CEO de l’UB. “Nous ne devons pas nous laisser abattre. Tout comme la discussion de groupe au sein des Diables rouges, cela nous a fait du bien au sein du Conseil d’Administration de dire les choses telles qu’elles sont et de tout mettre à plat. Nous sommes maintenant à nouveau tournés vers l’avenir et nous allons nous mettre au travail ensemble. Bien que les défis soient importants, nous ne repartons pas de zéro. Nous avons une infrastructure de pointe à Tubize. La structure sportive est bien présente et est très solide. De nombreux joueurs ont exprimé leur ambition de rester dans l’équipe. Il y a aussi de nouveaux talents en devenir. Ce sera au nouvel entraîneur fédéral de s’en servir et de nous conduire vers de nouveaux succès.”