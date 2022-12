Véritable chouchou du public, que certains considèrent comme le meilleur joueur belge de tous les temps, Eden Hazard s’en va donc après 126 apparitions sous le maillot noir-jaune-rouge.

Dans la presse belge, Eden Hazard fait la une de tous les journaux.

”Clap de fin avec les Diables”, peut-on lire en une de La Libre Belgique de ce jour où l’on peut lire que cette décision marque un tournant pour notre équipe nationale.

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

La DH consacre quatre pages spéciales au N.10 des Diables. “Tout simplement merci”, écrit-on en une. Avant de revenir en détail sur son passage long de 14 ans en équipe nationale. Entre ses débuts, le burgergate, son premier grand tournoi, sa masterclass contre le Brésil et son dernier tournoi au Qatar, nous n’avons rien oublié de sa carrière.

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

Alors que L’Avenir considère que l’annonce d’Eden Hazard est “le départ sans gloire d’un joueur d’exception”.

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

Chez nos confrères de Rossel (Sudinfo et Le Soir), Eden Hazard figurait également en une de leur site. “11 millions de mercis”, écrivent-ils, eux qui considèrent que la Belgique a perdu bien plus que son capitaine. “Ses dribbles incessants, son sourire malicieux, son humilité et son sens de l’humour auront marqué ses quatorze années avec les Diables rouges. Bien au-delà des chiffres bruts – 126 matches, 33 buts et 36 passes décisives –, le petit gars de Braine-le-Comte laisse une trace indélébile dans l’histoire du football noir-jaune-rouge. Eden Hazard, c’est avant tout du talent à l’état brut, un style unique, un côté 'je-m’en-foutiste' assumé. Tout cela, mélangé dans un cocktail détonnant, lui a permis de gagner sa place dans le cœur des supporters. Comme aucun joueur belge n’avait réussi à le faire avant lui. Étant l’un des leaders de cette génération dite 'dorée', il le prouvait surtout sur les pelouses, moins dans l’intimité du vestiaire, où d’autres cadors prenaient les choses en main”, résume Sudinfo.

Quid en Flandre?

En bandeau de sa une, HLN glisse deux déclarations. L’une d’Eden Hazard. L’autre de leur responsable des sports. “Jamais un Diable n’a été un tel ange”, écrit-il, lui qui estime que ses adieux auraient dû être différents chez les Belges et pas sur un match où il est monté au jeu à la 87e minute (NdlR : contre la Croatie). HLN écrit également qu’Eden Hazard n’était pas un joueur qui était obnubilé par le travail afin de devenir meilleur ou par ses statistiques. “Eden n’a jamais été proche de Messi. Et son palmarès n’est bien sûr rien comparé à celui de Cristiano. Mais uniquement sur le talent, Hazard était inférieur à seulement quelques-uns. Mais certainement pas en Belgique. Jamais un diable n’a été un tel ange. Le plus gracieux et doué que nous ayons connu”.

Avant de poursuivre : “Bien sûr, c’est trop tôt. Eden n’a pas encore 32 ans. Et qui sait ? Quel niveau atteindra-t-il une fois qu’il voudra enfin quitter le Real Madrid ? Mais quand le choix est fait, il suffit de dire. Eden, tu étais un plaisir à regarder. Et un plaisir à écouter. Tu as diverti toute une nation. Habituellement avec un ballon, parfois avec un micro. Tu as été un capitaine exemplaire et tu méritais le numéro dix. Tu étais “Hazardinho” en Russie, mais tu resteras surtout Eden pour toujours. Notre Éden.”

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

Dans ses colonnes, De Morgen revient également sur le parcours d’Eden Hazard avec la Belgique, résumant cela à “quatorze années pleine de dribbles, de buts et de blagues”. “Il est venu, il a vu et nous a laissé profiter avant de dire adieu à 31 ans à l’équipe nationale”.

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

Le Standaard a également rendu hommage à Eden Hazard, mettant en avant sa capacité à prendre du plaisir.

”Une fin mineure pour un joueur qui a ramené le plaisir en équipe nationale. C’était le favori du public sur et en dehors du terrain. Car Hazard est avant tout resté le garçon espiègle de Braine-le-Comte, qui considérait chaque pelouse comme son terrain de jeu. Avant le début de son agonie en Espagne, il rayonnait de plaisir”, écrit le quotidien.

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

Dans le Nieuwsblad et La Gazet Van Antwerpen, on s’étonne du peu de respect qu’il y a eu pour Eden Hazard ces derniers temps. “Il était le deuxième meilleur joueur du tournoi lors de la Coupe du monde 2018. Après Luka Modric, désormais son coéquipier au Real Madrid. Aucun Belge n’y est jamais parvenu et aucun Belge ne l’atteindra bientôt plus. C’est pourquoi, c’est incroyable de voir le peu de respect qu’Eden Hazard a eu ces derniers temps. Il a joué 126 fois pour les Red Devils et a marqué 33 fois, le plus grand nombre jamais enregistré en équipe nationale après Lukaku. Il y avait même ceux qui ont crié qu’il ne devrait pas être dans la sélection de la Coupe du monde à 26. Inimaginable”, écrit-on avant de revenir sur la prestation stratosphérique d’Hazard contre le Brésil en 2018.

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

la presse belge revient sur la retraite d'Eden Hazard ©DR

”Merci capi”, écrit le Belang van Limburg, qui revient sur les 10 plus grands moments d’Eden Hazard sous le maillot des Diables. “Entre cette dernière touche au Qatar et ses débuts quatorze ans plus tôt contre le Luxembourg, devant à peine 4 172 spectateurs, Eden Hazard a inscrit pas moins de 33 buts et délivré 36 passes décisives. Nous sommes honorés d’avoir pu les vivre tous en direct depuis le premier rang. Nous ne reverrons plus jamais Eden Hazard sous le maillot belge. Ce n’est que maintenant que nous réalisons vraiment : le regarder dribbler, c’était un privilège”, écrivent nos confrères.