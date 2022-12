Macron félicite les Bleus après leur victoire face à l'Angleterre en Coupe du monde : "Plus que deux étapes"

Plus que deux étapes ! pic.twitter.com/uhL98nFkFm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2022

Dès avant le début du Mondial, le président avait annoncé sa présence au Qatar pour la demi-finale ou la finale en cas de qualification des Bleus. Il y a quelques jours sur RTL, il a déclaré: "Si nous gagnons, j'irai pour les demi-finales et la finale".

Emmanuel Macron a par ailleurs poursuivi en fin de soirée son échange via Twitter avec le Premier ministre britannique. Rishi Sunak a souhaité "bonne chance" aux Bleus, comme il s'y était engagé avant le début du match en cas de victoire française.

Le président français l'a remercié et a rendu hommage aux Three Lions, "qui ont prouvé une nouvelle fois qu'ils étaient des adversaires dignes".

"Tous derrière l'équipe de France pour la demi-finale" face au Maroc mercredi soir et "bravo les Bleus", a aussi applaudi la Première ministre Elisabeth Borne sur le même réseau social.

"Encore une marche à franchir et les Bleus pourront écrire une des plus belles pages de l'histoire du football français. Bravo et allez décrocher cette 3e étoile", a lancé Marine Le Pen, quand le président du RN Jordan Bardella disait "merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l'équipe de France", sans mentionner celui qui a ouvert le score, Aurélien Tchouaméni.

A droite, le candidat à la présidence de LR Eric Ciotti a aussi félicité "un très grand LLoris, un Giroud magistral et une équipe solide".

Soit Jordan Bardella et Eric Ciotti "n'ont pas regardé la première mi-temps, soit ils ne connaissent pas le nom de @atchouameni, soit...", a twitté de son côté le numéro un du PS Olivier Faure, suggérant une omission en lien avec le fait qu'Aurélien Tchouaméni est noir de peau.

"Bravo aux Bleus, bravo à notre belle équipe qui s'est battue jusqu'au bout et qui nous promet une belle demi-finale avec cette si belle équipe marocaine", a acclamé Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Plus tôt, il avait félicité, comme plusieurs autres responsables politiques, "les +Lions de l'Atlas+, premier pays africain à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde de foot".