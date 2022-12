Quel successeur pour Martinez à la tête des Diables? Louis Van Gaal ne serait plus intéressé

Outre plusieurs talents belges, dont Vincent Kompany, le nom de Louis Van Gaal, ex-sélectionneur des Pays-Bas, a été évoqué à plusieurs reprises. Le Néerlandais lui-même, qui vient tout juste de quitter ses fonctions à la tête des Oranje, n’avait pas fermé la porte à cette éventualité.

”Vous allez devoir convaincre mon épouse Truus”, avait-il ironisé lorsque la question lui avait été posée en conférence de presse. Avant de poursuivre, plus sérieusement : “Non, je peux prendre cette décision tout seul comme un grand. La Belgique est un beau pays avec des gens agréables, Knokke est une belle cité balnéaire. Je connais les Diables suite à la Nations League. On verra.”

Mais depuis vendredi et l’élimination des Pays-Bas face à l’Argentine, qui a officialisé la retraite de Van Gaal, le Néerlandais semble avoir reconsidéré la proposition. “J’étais sorti de ma retraite pour devenir coach national. Vais-je prendre une autre fonction ? Normalement non”, a estimé l’entraîneur de 71 ans.

À trois mois du prochain match des Diables (le 24 mars face à la Suède), la question semble en tout cas loin d’être tranchée. L’Union belge a d’ailleurs décidé de publier une offre d’emploi sur son site, afin que le profil de chaque candidat puisse être examiné comme il se doit.