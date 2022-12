C’est le site d’informations Iran Wire qui révèle l’information. Nos confrères étrangers avancent qu’Amir Reza Nasr, risque la peine de mort pour avoir critiqué le régime en place. En effet, il a fait campagne pour exprimer son soutien aux femmes qui réclament plus de droit et de libertés dans leur pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la FIFPro a demandé l’annulation immédiate des sanctions décidées contre lui.

”La FIFPro est choquée et écœurée par les informations selon lesquelles le footballeur professionnel Amir Nasr-Azadani risque d’être exécuté en Iran après avoir fait campagne pour les droits des femmes et les libertés fondamentales dans son pays. Nous sommes solidaires d’Amir et appelons à la levée immédiate de sa peine.”